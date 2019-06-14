В 1 сезоне 2 серии сериала «Воровки» девочки приглашены в клуб, и это может помочь каждой отстраниться от своих проблем: Элоди — от тоски по дому, Табите — от разочарования в своем парне, а Мо — от одиночества в собственном доме.