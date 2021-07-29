Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон 2020 6 серия 3 сезон
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Все серии 3 сезона «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 129 июля 2021
Серия 2
Сезон 3 / Серия 229 июля 2021
Серия 3
Сезон 3 / Серия 329 июля 2021
Серия 4
Сезон 3 / Серия 429 июля 2021
Серия 5
Сезон 3 / Серия 529 июля 2021
Серия 6
Сезон 3 / Серия 629 июля 2021
О чем cерия
В 3 сезоне 6 серии сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за кибертрон» в ходе очередного конфликта на планете Кибертрон сталкиваются настоящее и будущее. Новые участники неожиданно вступают в решающее сражение за древний и крайне мощный артефакт.
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