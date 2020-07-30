Меню
Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Transformers: War for Cybertron Trilogy 6+
Оригинальное название Siege
Название Осада
Премьера сезона 30 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон»

В 1 сезоне сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон» сюжет происходит в альтернативной реальности на планете под названием Кибертрон, где издревле живет раса трансформеров. Они делятся на автоботов и десептиконов. С незапамятных времен между ним идет кровопролитная война, которая в итоге приводит к полному крушению всей цивилизации. Роботы оказываются на грани вымирания, спасти их может некий таинственный артефакт, спрятанный на Земле. Десептиконы, стремящиеся уничтожить автоботов, хотят найти эту реликвию, чтобы создать свою собственную нацию, однако автоботы не сдаются просто так.

7.2 IMDb
Список серий сериала Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон График выхода всех сериалов
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 июля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 июля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 июля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 июля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 июля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 июля 2020
