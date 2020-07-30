В 1 сезоне сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон» сюжет происходит в альтернативной реальности на планете под названием Кибертрон, где издревле живет раса трансформеров. Они делятся на автоботов и десептиконов. С незапамятных времен между ним идет кровопролитная война, которая в итоге приводит к полному крушению всей цивилизации. Роботы оказываются на грани вымирания, спасти их может некий таинственный артефакт, спрятанный на Земле. Десептиконы, стремящиеся уничтожить автоботов, хотят найти эту реликвию, чтобы создать свою собственную нацию, однако автоботы не сдаются просто так.