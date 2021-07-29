В 3 сезоне сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за кибертрон» в результате крайне жесткой посадки все роботы оказываются разбросаны на неизвестной планете. Ковчег окончательно выведен из строя. Во время исследования материка главные герои сталкиваются с местными жителями и крайне изумляются. Тем временем Мегатрон получает очевидное преимущество в поисках важнейшего артефакта, за которым охотятся обе стороны. Максималы пытаются спасти робота, оказавшегося в смертельной ловушке. Подобравшись к Искре, автоботы и максималы невольно запускают ее систему защиты.