Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон 2020 - 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Киноафиша Сериалы Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон Сезоны Сезон 3

Transformers: War for Cybertron Trilogy 6+
Оригинальное название Kingdom
Название Королевство
Премьера сезона 29 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон»

В 3 сезоне сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за кибертрон» в результате крайне жесткой посадки все роботы оказываются разбросаны на неизвестной планете. Ковчег окончательно выведен из строя. Во время исследования материка главные герои сталкиваются с местными жителями и крайне изумляются. Тем временем Мегатрон получает очевидное преимущество в поисках важнейшего артефакта, за которым охотятся обе стороны. Максималы пытаются спасти робота, оказавшегося в смертельной ловушке. Подобравшись к Искре, автоботы и максималы невольно запускают ее систему защиты.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
29 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
29 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
29 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
29 июля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
29 июля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
29 июля 2021
График выхода всех сериалов
Сколько весит ящик гвоздей в фильме «Девчата»? Хрупкая Тося вряд ли могла столько поднять
Так Рудольф или Родион? Этот вопрос годами мучил зрителей при просмотре «Москва слезам не верит» — вот ответ
Финал «Соляриса» обманул даже преданных поклонников Тарковского: чем на самом заканчивается фильм
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
«Стала хитом, Стивен Кинг советовал всем»: эти 3 российских сериала не уступают западным — №1 даже показали на Netflix
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)
Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше