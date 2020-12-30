Во 2 сезоне сериала «Трансформеры: Война за Кибертрон» Мегатрон завершает поиски Искры жизни. Он уверен, что артефакт навсегда затерян, а раса трансформеров уже никогда не будет такой, как прежде. В это время Элита изо всех сил стремится вытащить из тюрьмы плененных автоботов. Ситуация меняется, когда наемники натыкаются на одинокую космическую станцию, много лет летающую в космосе. К удивлению большинства героев, на этой станции обитает крайне древняя жизнь, способная навлечь беду не только на автоботов, но и на десептиконов. Финал сезона завершается эпичной битвой между старыми врагами, которые вновь не могут поделить право владения древнейшим артефактом.