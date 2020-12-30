Меню
Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Transformers: War for Cybertron Trilogy 6+
Оригинальное название Earthrise
Название Восход Земли
Премьера сезона 30 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон»

Во 2 сезоне сериала «Трансформеры: Война за Кибертрон» Мегатрон завершает поиски Искры жизни. Он уверен, что артефакт навсегда затерян, а раса трансформеров уже никогда не будет такой, как прежде. В это время Элита изо всех сил стремится вытащить из тюрьмы плененных автоботов. Ситуация меняется, когда наемники натыкаются на одинокую космическую станцию, много лет летающую в космосе. К удивлению большинства героев, на этой станции обитает крайне древняя жизнь, способная навлечь беду не только на автоботов, но и на десептиконов. Финал сезона завершается эпичной битвой между старыми врагами, которые вновь не могут поделить право владения древнейшим артефактом.

Список серий сериала Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
30 декабря 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
30 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
30 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
30 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
30 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
30 декабря 2020
