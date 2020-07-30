«Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон» — многосерийное анимационное шоу, основанное на одноименной серии фильмов, а также многочисленных компьютерных играх. Древняя раса одушевленных роботов оказывается вовлечена в гражданскую войну. После обширного противостояния цивилизация практически полностью уничтожена. Коалиция автоботов отчаянно пытается выжить, в то время как коалиция десептиконов стремится уничтожить оставшихся автоботов и основать новую расу трансформеров с помощью древнего артефакта, он оказывается затерян на планете Земля...