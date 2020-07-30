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Постер к сериалу Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Постер к сериалу Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Постер к сериалу Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Постер к сериалу Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Постер к сериалу Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Постер к сериалу Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Постер к сериалу Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Постер к сериалу Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Постер к сериалу Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Постер к сериалу Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Постер к сериалу Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
11 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон (2020 - …) Transformers: War for Cybertron Trilogy 6+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 7 часов 30 минут
О чем сериал

«Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон» — многосерийное анимационное шоу, основанное на одноименной серии фильмов, а также многочисленных компьютерных играх. Древняя раса одушевленных роботов оказывается вовлечена в гражданскую войну. После обширного противостояния цивилизация практически полностью уничтожена. Коалиция автоботов отчаянно пытается выжить, в то время как коалиция десептиконов стремится уничтожить оставшихся автоботов и основать новую расу трансформеров с помощью древнего артефакта, он оказывается затерян на планете Земля...

Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон - трейлер третьего сезона
Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Билл Роджерс
Тодд Хаберкорн
Эдвард Боско
Джейсон Марноча
Фрэнк Тодаро
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон - Осада / Siege Осада / Siege
2020, 6 эпизодов
 
Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон - Восход Земли / Earthrise Восход Земли / Earthrise
2020, 6 эпизодов
 
Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон - Королевство / Kingdom Королевство / Kingdom
2021, 6 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Кадры из сериала
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