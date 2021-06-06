В 1 сезоне 1 серии сериала «Срок» главный герой отправляется в тюрьму и пытается подстроиться под новые условия жизни. Спустя некоторое время у Марка появляется друг, работающий надзирателем. Эрик — на редкость лояльный и открытый человек.
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