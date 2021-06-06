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Срок 2021 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Срок»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 6 июня 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 6 июня 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 6 июня 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Срок» главный герой отправляется в тюрьму и пытается подстроиться под новые условия жизни. Спустя некоторое время у Марка появляется друг, работающий надзирателем. Эрик — на редкость лояльный и открытый человек.

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