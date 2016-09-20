В 1 сезоне 15 серии сериала «Это мы» в попытках справиться с приближающейся смертью отца и проблемами на работе Рэндалл доводит себя до нервного срыва. В прошлом же Джек ревнует Ребекку к солисту группы, с которой она готовится отправиться в турне.
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