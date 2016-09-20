В 1 сезоне 13 серии сериала «Это мы» Кейт отправляется в лагерь для полных, где неожиданно к ней проявляет интерес мужчина по имени Дюк. В прошлом же Ребекка и Джек должны в одно время устроить три разных праздника в день рождения своих детей.
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