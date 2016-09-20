В 1 сезоне 14 серии сериала «Это мы» Кевин проводит время с Софи — девушкой, с которой он встречался в школе и даже женился после. Тоби навещает Кейт в лагере и после разговора с Дюком, почувствовав неладное, решает задержаться там.