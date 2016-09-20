В 1 сезоне 10 серии сериала «Это мы» в канун Рождества вся семья вновь собирается вместе, включая Тоби, который хочет вернуть Кейт. Ребекка переживает, что Кейт страдает лишним весом по ее вине, а Кевин заводит отношения со сценаристкой пьесы.