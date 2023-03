Режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер работает над перезапуском «Секретных материалов»

Режиссер Райан Куглер работает над перезапуском знаменитого сериала «Секретные материалы». Этой информацией поделился создатель оригинального шоу Крис Картер во время выступления на радиопередаче On The Coast with Gloria Macarenko, приуроченного к 30-летнему юбилею «Секретных материалов»:

«Я только что разговаривал с молодым человеком, Райаном Куглером, который собирается перезапустить «Секретные материалы» с инклюзивным актерским составом. Так что у него много работы, потому что мы создали такое масштабное шоу».

Проект находится на очень ранней стадии разработки, поэтому многие его детали пока что неизвестны. Также неизвестно, на каких площадках он будет транслироваться. Скорее всего, главной платформой нового сериала станет стриминговый сервис Hulu, а не традиционный для «Секретных материалов» телеканал Fox, поскольку после того, как компания Disney купила студию 21st Century Fox, Fox и 20th TV перестали быть частью одной телевизионной сети. Эта догадка подкрепляется тем, что в настоящее время Hulu работает над перезапусками шоу «Футурама» и «Царь горы», которые ранее также транслировались на Fox.

Куглер наиболее известен как сценарист и постановщик дилогии Marvel «Черная Пантера», а также создатель трилогии «Крид» и драмы «Станция «Фрутвейл» с Майклом Б. Джорданом.

«Секретные материалы» транслировались на Fox с 1993 по 2001 год, а позже были продлены каналом еще на два сезона, которые вышли в 2016 и 2018 годах. Шоу повествует об агентах ФБР Дане Скалли (Джиллиан Андерсон) и Фоксе Малдере (Дэвид Духовны), расследующих загадочные дела, связанные с паранормальными явлениями.