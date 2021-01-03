«Стража» — многосерийный фэнтезийный сериал, основанный на книжном цикле британского писателя Терри Пратчетта. Действие шоу разворачивается в выдуманном городе под названием Анк-Морпорк, где легально разрешено совершать самые разнообразные преступления. В этом месте проживают как обычные люди, так и различные мифические существа: эльфы, гномы, тролли, кровососы, вервольфы и многие другие. Каждый из жителей города готов до последнего бороться за свои права с представителями других рас. В Анк-Морпорке есть стражники, которые, по идее, должны поддерживать порядок и покой в его стенах, однако никто с ними не считается. Но появление нового члена команды заставляет стражников пересмотреть свое отношение к работе.