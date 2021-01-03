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Постер к сериалу Стража
Постер к сериалу Стража
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Киноафиша Сериалы Стража
Стража (2021 - …) The Watch 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал BBC America
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Стража» — многосерийный фэнтезийный сериал, основанный на книжном цикле британского писателя Терри Пратчетта. Действие шоу разворачивается в выдуманном городе под названием Анк-Морпорк, где легально разрешено совершать самые разнообразные преступления. В этом месте проживают как обычные люди, так и различные мифические существа: эльфы, гномы, тролли, кровососы, вервольфы и многие другие. Каждый из жителей города готов до последнего бороться за свои права с представителями других рас. В Анк-Морпорке есть стражники, которые, по идее, должны поддерживать порядок и покой в его стенах, однако никто с ними не считается. Но появление нового члена команды заставляет стражников пересмотреть свое отношение к работе.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пол Кэй
Пол Кэй
Мэтт Берри
Мэтт Берри Wayne
Уенделл Пирс
Уенделл Пирс Death
Марама Корлетт
Марама Корлетт Corporal Angua
Ричард Дормер
Ричард Дормер Captain Sam Vimes
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Стража - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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