В 1 сезоне сериала «Стража» история происходит в вымышленном мире, в котором существуют эльфы, гномы, тролли, вампиры и другие мифические существа. Они живут бок о бок с обычными людьми и так же, как и они, считают себя хозяевами всего мира. Действие шоу разворачивается в городе под названием Анк-Морпорк, где власти официально разрешили преступления — от обычного воровства до жестоких убийств. Представители разных рас, проживающие в этом месте, как правило, постоянно устраивают друг с другом кровавые разборки. Для поддержания хоть какого-то порядка в городе организовали стражу, но пользы от нее никакой нет. Представители городской охраны просто отчаялись противостоять преступности. Однако появление нового человека в команде полностью меняет ситуацию...