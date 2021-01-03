Меню
Стража 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стража
Стража

The Watch 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стража»

В 1 сезоне сериала «Стража» история происходит в вымышленном мире, в котором существуют эльфы, гномы, тролли, вампиры и другие мифические существа. Они живут бок о бок с обычными людьми и так же, как и они, считают себя хозяевами всего мира. Действие шоу разворачивается в городе под названием Анк-Морпорк, где власти официально разрешили преступления — от обычного воровства до жестоких убийств. Представители разных рас, проживающие в этом месте, как правило, постоянно устраивают друг с другом кровавые разборки. Для поддержания хоть какого-то порядка в городе организовали стражу, но пользы от нее никакой нет. Представители городской охраны просто отчаялись противостоять преступности. Однако появление нового человека в команде полностью меняет ситуацию...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
5.5 IMDb
Список серий сериала Стража График выхода всех сериалов
Сезон 1
Клинический Ваймс A Near Vimes Experience
Сезон 1 Серия 1
3 января 2021
Ук! Ook
Сезон 1 Серия 2
3 января 2021
Чёкак? The What?
Сезон 1 Серия 3
10 января 2021
Сумрачная падь Twilight Canyons
Сезон 1 Серия 4
17 января 2021
Не в мою смену Not on My Watch
Сезон 1 Серия 5
24 января 2021
Тьма во тьме The Dark in The Dark
Сезон 1 Серия 6
31 января 2021
Нигде в мультивселенной Nowhere in the Multiverse
Сезон 1 Серия 7
7 февраля 2021
Better to Light a Candle
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 2021
