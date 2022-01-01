Телеканал BBC America

Американская кабельная сеть, которая находится в совместном владении BBC и AMC Networks. В отличие от своих британских коллег, не имеет право на государственное финансирование, поэтому вынужден показывать рекламу. Вышел в эфир в 1998 году, основным контентом являлись передачи, снятые в Соединенном Королевстве, что было в новинку у американского зрителя. Аудитория канала – более 80 млн человек. BBC America занимается трансляцией оригинального контента, произведенного материнской студией, например, сериалы «Убивая Еву» и фэнтези «Стража». Также показывают шоу, снятые ITV plc — коммерческой британской телекомпанией.