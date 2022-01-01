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Телеканал BBC America

О телеканале

Американская кабельная сеть, которая находится в совместном владении BBC и AMC Networks. В отличие от своих британских коллег, не имеет право на государственное финансирование, поэтому вынужден показывать рекламу. Вышел в эфир в 1998 году, основным контентом являлись передачи, снятые в Соединенном Королевстве, что было в новинку у американского зрителя. Аудитория канала – более 80 млн человек. BBC America занимается трансляцией оригинального контента, произведенного материнской студией, например, сериалы «Убивая Еву» и фэнтези «Стража». Также показывают шоу, снятые ITV plc — коммерческой британской телекомпанией.

Сериалы
Стража
Стража
драма, фэнтези, триллер 2021, Великобритания
0.0
Убивая Еву
Убивая Еву
драма, криминал, триллер 2018, США
8.0
Все сериалы
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