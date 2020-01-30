В 1 сезоне 7 серии сериала «Незнакомка» Адаму удается узнать всю скрытую правду об этой истории с помощью неожиданного союзника. Параллельно Кац понимает, что выбраться из ловушки будет не так-то просто. Он принимает слишком эмоциональное решение.