В 1 сезоне 4 серии сериала «Незнакомка» главному герою удается получить зацепку о местонахождении пропавшей супруги благодаря своим сыновьям. К счастью, все происходит очень вовремя. Кимберли рассказывает Джоанне неожиданную правду о Хейди...
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