В 1 сезоне 3 серии сериала «Незнакомка» правоохранители устраивают настоящий допрос Майку, в это же время Дейзи рассказывает Томасу обо всех своих грехах. Адам пытается выяснить как можно больше о незнакомке и натыкается на ее прошлую жертву...
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