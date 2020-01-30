В 1 сезоне 3 серии сериала «Незнакомка» правоохранители устраивают настоящий допрос Майку, в это же время Дейзи рассказывает Томасу обо всех своих грехах. Адам пытается выяснить как можно больше о незнакомке и натыкается на ее прошлую жертву...