В 1 сезоне 6 серии сериала «Незнакомка» главный герой не может найти места после получения по-настоящему шокирующей информации. В это же время Джоанна находит в себе силы организовать встречу и поставить Каца в максимально неприятное положение.
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