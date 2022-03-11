Во 2 сезоне сериала «Шоу Снупи» история веселого бигля и его пернатого друга Вудстоке продолжается. Снупи может показаться просто беспечным щенком, который любит грызть кости и часто сидит в конуре. Но в действительности он скрывает в себе много героических качеств. Напомним, в предыдущем сезоне Снупи писал книгу о временах своей молодости, где рассказывал о том, как они подружились с Вудстоком. Кроме того, он предложил своему лучшему другу переехать к нему, а также повел его на фильм ужасов и проконсультировал Чарли Брауна по поводу его костюма на Хэллоуин. В новом сезоне герои вновь отправляются навстречу приключениям.