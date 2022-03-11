Меню
Шоу Снупи 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Шоу Снупи
Киноафиша Сериалы Шоу Снупи Сезоны Сезон 2

The Snoopy Show 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 39
Продолжительность сезона 13 часов 39 минут
О чем 2-й сезон сериала «Шоу Снупи»

Во 2 сезоне сериала «Шоу Снупи» история веселого бигля и его пернатого друга Вудстоке продолжается. Снупи может показаться просто беспечным щенком, который любит грызть кости и часто сидит в конуре. Но в действительности он скрывает в себе много героических качеств. Напомним, в предыдущем сезоне Снупи писал книгу о временах своей молодости, где рассказывал о том, как они подружились с Вудстоком. Кроме того, он предложил своему лучшему другу переехать к нему, а также повел его на фильм ужасов и проконсультировал Чарли Брауна по поводу его костюма на Хэллоуин. В новом сезоне герои вновь отправляются навстречу приключениям.

Список серий сериала Шоу Снупи
Бигль находится в... The Beagle Is In
Сезон 2 Серия 1
11 марта 2022
Рутбир повсюду Root Beer All Around
Сезон 2 Серия 2
11 марта 2022
Что ж, я буду кареглазым биглем Well, I'll Be a Brown-Eyed Beagle
Сезон 2 Серия 3
11 марта 2022
Собаки не прощаются Dogs Don't Say Goodbye
Сезон 2 Серия 4
11 марта 2022
День благодарения бигля Beagle Appreciation Day
Сезон 2 Серия 5
11 марта 2022
Счастье — это дождливый день Happiness Is a Rainy Day
Сезон 2 Серия 6
11 марта 2022
Дежа бигль Deja Beagle
Сезон 2 Серия 7
11 марта 2022
Весь мир - бигль All the World's a Beagle
Сезон 2 Серия 8
11 марта 2022
Большой бигль в кампусе Big Beagle on Campus
Сезон 2 Серия 9
11 марта 2022
Неплохо для бигля Not Bad for a Beagle
Сезон 2 Серия 10
11 марта 2022
Счастье - твоя любимая вещь Happines Is Your Favorite Thing
Сезон 2 Серия 11
11 марта 2022
Счастье — это песня в твоем сердце Happiness Is a Song in Your Heart
Сезон 2 Серия 12
11 марта 2022
Episode 13
Сезон 2 Серия 13
11 марта 2022
Hide and Go Snoopy
Сезон 2 Серия 14
11 марта 2022
King Snoopy
Сезон 2 Серия 15
11 марта 2022
Snoopy Makes a Speech
Сезон 2 Серия 16
11 марта 2022
How to Be a Beagle Scout
Сезон 2 Серия 17
11 марта 2022
Happiness Is a Rainy Day
Сезон 2 Серия 18
11 марта 2022
Snoopy's Summertime Fun
Сезон 2 Серия 19
12 августа 2022
Snoopy Plays Ball
Сезон 2 Серия 20
12 августа 2022
Don't Worry, Be Crabby
Сезон 2 Серия 21
12 августа 2022
Birthday Beagle
Сезон 2 Серия 22
12 августа 2022
Beagle with a Job
Сезон 2 Серия 23
12 августа 2022
Legal Beagle
Сезон 2 Серия 24
12 августа 2022
The Snoopy Report
Сезон 2 Серия 25
12 августа 2022
Seventh Inning Snoopy
Сезон 2 Серия 26
12 августа 2022
The Cactus Crew
Сезон 2 Серия 27
12 августа 2022
Bouncing Baby Beagle
Сезон 2 Серия 28
12 августа 2022
Snoopy on the Mound
Сезон 2 Серия 29
12 августа 2022
Snoopy Swap
Сезон 2 Серия 30
12 августа 2022
Happiness Is Your Favorite Thing
Сезон 2 Серия 31
12 августа 2022
Episode 32
Сезон 2 Серия 32
12 августа 2022
Episode 33
Сезон 2 Серия 33
12 августа 2022
Happiness Is a Song in Your Heart
Сезон 2 Серия 34
12 августа 2022
Episode 35
Сезон 2 Серия 35
12 августа 2022
Episode 36
Сезон 2 Серия 36
12 августа 2022
Happiness is the Gift of Giving
Сезон 2 Серия 37
2 декабря 2022
Episode 38
Сезон 2 Серия 38
2 декабря 2022
Episode 39
Сезон 2 Серия 39
2 декабря 2022
