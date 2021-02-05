В 1 сезоне сериала «Шоу Снупи» действие разворачивается вокруг доброго и жизнерадостного пса по кличке Снупи. Снупи не похож на большую часть других собак породы бигль. В отличие от них, он умеет читать и даже разговаривать. Снупи довольно часто общается со своим хозяином Чарли Брауном, которому очень предан. Вместе они попадают в самые разнообразные приключения — смешные и не очень. Кроме того, у Снупи развитая фантазия (возможно, из-за его любви к книгам). В своих красочных снах он самостоятельно пилотирует вертолеты, покоряет гигантские снежные вершины и даже участвует в сражениях на саблях.