Шоу Снупи 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шоу Снупи
The Snoopy Show 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 39
Продолжительность сезона 13 часов 39 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шоу Снупи»

В 1 сезоне сериала «Шоу Снупи» действие разворачивается вокруг доброго и жизнерадостного пса по кличке Снупи. Снупи не похож на большую часть других собак породы бигль. В отличие от них, он умеет читать и даже разговаривать. Снупи довольно часто общается со своим хозяином Чарли Брауном, которому очень предан. Вместе они попадают в самые разнообразные приключения — смешные и не очень. Кроме того, у Снупи развитая фантазия (возможно, из-за его любви к книгам). В своих красочных снах он самостоятельно пилотирует вертолеты, покоряет гигантские снежные вершины и даже участвует в сражениях на саблях.

Рейтинг сериала

0.0
8.1 IMDb
Список серий сериала Шоу Снупи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Счастье — это танцующий пес Snoopy's Bath
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2021
Никогда не доставайте бигля Never Bug a Beagle
Сезон 1 Серия 2
5 февраля 2021
Проклятие мохнатой мордашки The Curse of a Fuzzy Face
Сезон 1 Серия 3
5 февраля 2021
Счастье — это снежный день Happiness Is a Snow Day
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2021
Просто обычный бигль Just Your Basic Beagle
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2021
Приставучий обаятельный бигль Bugable, Hugable, Beagle
Сезон 1 Серия 6
5 февраля 2021
Лучше быть биглем Better Off Beagle
Сезон 1 Серия 7
5 февраля 2021
Грядущие дни бигля Beagle Days Ahead
Сезон 1 Серия 8
5 февраля 2021
Большой бигль Big Time Beagle
Сезон 1 Серия 9
5 февраля 2021
Счастье — это хорошая книга Happiness Is a Good Book
Сезон 1 Серия 10
5 февраля 2021
Нужны все виды, чтобы создать мир It Takes All Kinds to Make a World
Сезон 1 Серия 11
5 февраля 2021
Слава Богу, что есть бигль Thank Goodness for Beagles
Сезон 1 Серия 12
5 февраля 2021
Говорите тихо и носите с собой бигля Speak Softly, and Carry a Beagle
Сезон 1 Серия 13
5 февраля 2021
Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 февраля 2021
Episode 15
Сезон 1 Серия 15
5 февраля 2021
Bugable, Hugable, Beagle
Сезон 1 Серия 16
5 февраля 2021
Episode 17
Сезон 1 Серия 17
5 февраля 2021
Episode 18
Сезон 1 Серия 18
5 февраля 2021
Better Off Beagle
Сезон 1 Серия 19
9 июля 2021
Episode 20
Сезон 1 Серия 20
9 июля 2021
Episode 21
Сезон 1 Серия 21
9 июля 2021
Beagle Days Ahead
Сезон 1 Серия 22
9 июля 2021
Episode 23
Сезон 1 Серия 23
9 июля 2021
Episode 24
Сезон 1 Серия 24
9 июля 2021
Big Time Beagle
Сезон 1 Серия 25
9 июля 2021
Episode 26
Сезон 1 Серия 26
9 июля 2021
Episode 27
Сезон 1 Серия 27
9 июля 2021
Happiness Is a Good Book
Сезон 1 Серия 28
9 июля 2021
Episode 29
Сезон 1 Серия 29
9 июля 2021
Episode 30
Сезон 1 Серия 30
9 июля 2021
It Takes All Kinds to Make a World
Сезон 1 Серия 31
9 июля 2021
Episode 32
Сезон 1 Серия 32
9 июля 2021
Episode 33
Сезон 1 Серия 33
9 июля 2021
Thank Goodness for Beagles
Сезон 1 Серия 34
9 июля 2021
Episode 35
Сезон 1 Серия 35
9 июля 2021
Episode 36
Сезон 1 Серия 36
9 июля 2021
Speak Softly, and Carry a Beagle
Сезон 1 Серия 37
9 июля 2021
Episode 38
Сезон 1 Серия 38
9 июля 2021
Episode 39
Сезон 1 Серия 39
9 июля 2021
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
