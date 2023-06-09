В 3-м сезоне сериала «Шоу Снупи» продолжаются захватывающие приключения взбалмошного бигля Снупи и его пернатого друга по имени Вудсток. Неутомимые герои отправляются навстречу новым приключениям. Снупи кажется просто беззаботным щенком, который обожает грызть кости. Однако он отнюдь не так прост. Напомним, в предыдущем сезоне Чарли Браун нашел необычные картофельные чипсы, Вудсток перебрался в новое гнездо, а Снупи провел уборку своей конуры. Затем Снупи преобразил Вудстоке, а любимое одеяло Линуса потерялось. В новом сезоне герои снова переживут множество увлекательных событий.