В 4 сезоне 3 серии сериала «Грешница» главный персонаж отправляется на далекий материк, чтобы узнать больше о прошлом Перси и раскрыть страшные тайны. По ходу развития событий сам Эмброуз узнает по-настоящему интересные новости…
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