В 4 сезоне 2 серии сериала «Грешница» подозреваемый начинает вести активное расследование продолжающейся вражды между Ламами и Малдунами. По ходу развития событий он приходит к весьма противоречивым выводам и довольно неожиданным открытиям.
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