«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»

У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?

Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»

Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер

Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры

Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше

На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил

ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)

В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните

Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет