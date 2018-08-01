Во 2 сезоне 7 серии сериала «Грешница» сотрудники правоохранительных органов узнали об исчезновении Джулиана. Они обыскивают общину и задерживают Веру, которая повела себя агрессивно. Эмброуз считает, что ребенок стал жертвой похищения.
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail