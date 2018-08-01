Во 2 сезоне 6 серии сериала «Грешница» Эмброуз находит запротоколированные показания Кармен Белл. Он показывает записи Хизер и Вере. Последней приходится рассказать о том, как появился Джулиан, а также о случившемся после того, как родился мальчик.
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