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Постер к сериалу Щит
Киноафиша Сериалы Щит Сезоны
Щит (2002 - 2008), список сезонов The Shield 16+
Год выпуска 2002
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Список сезонов сериала «Щит»
Щит - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 13 эпизодов
 
Щит - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2003, 13 эпизодов
 
Щит - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2004, 15 эпизодов
 
Щит - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2005, 13 эпизодов
 
Щит - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2006, 11 эпизодов
 
Щит - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2007, 10 эпизодов
 
Щит - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2008, 13 эпизодов
 
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