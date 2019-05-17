Во 2 сезоне 6 серии сериала «Дождь» атмосфера из-за произошедшего ранее сильно накалена. Мартин и Патрик буквально наперегонки мчатся обратно на базу. У Джина же на уме лишь горе после недавней потери. Он начинает работать над планом мести.
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