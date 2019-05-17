Во 2 сезоне 2 серии сериала «Дождь» несчастный Расмус, случайно ставший причиной нескольких смертей, соглашается озвучить альтернативную версию случившегося. Симона же и Мартин хотят найти компьютер ее отца. Патрик делает неожиданное открытие.
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