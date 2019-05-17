Во 2 сезоне 1 серии сериала «Дождь» плохие парни из команды «Аполлона» идут по следу группы Расмуса и Симоны. Сами же ребята и их товарищи хотят, на основе имеющихся координат, найти секретную базу. Там ученые-повстанцы работают над вакциной.
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