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Киноафиша Сериалы Дождь Сезоны Сезон 2 Серия 1

Дождь 2018 - 2020 1 серия 2 сезон

7.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Дождь»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 17 мая 2019
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 17 мая 2019
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 17 мая 2019
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 17 мая 2019
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 17 мая 2019
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 17 мая 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Дождь» плохие парни из команды «Аполлона» идут по следу группы Расмуса и Симоны. Сами же ребята и их товарищи хотят, на основе имеющихся координат, найти секретную базу. Там ученые-повстанцы работают над вакциной.

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