Во 2 сезоне 1 серии сериала «Дождь» плохие парни из команды «Аполлона» идут по следу группы Расмуса и Симоны. Сами же ребята и их товарищи хотят, на основе имеющихся координат, найти секретную базу. Там ученые-повстанцы работают над вакциной.