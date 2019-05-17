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Киноафиша Сериалы Дождь Сезоны Сезон 2 Серия 3

Дождь 2018 - 2020 3 серия 2 сезон

6.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Дождь»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 17 мая 2019
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 17 мая 2019
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 17 мая 2019
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 17 мая 2019
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 17 мая 2019
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 17 мая 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Дождь» плохие парни из компании «Аполлон» окружают базу. Тем временем Симона изо всех сил пытается найти лекарство. Тайна Расмуса влечет к нему Сару. Однако это угрожает группе неприятными последствиями. 

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