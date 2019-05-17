Во 2 сезоне 3 серии сериала «Дождь» плохие парни из компании «Аполлон» окружают базу. Тем временем Симона изо всех сил пытается найти лекарство. Тайна Расмуса влечет к нему Сару. Однако это угрожает группе неприятными последствиями.
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