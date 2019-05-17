Во 2 сезоне 5 серии сериала «Дождь» для Расмуса приходит момент самому определять свою судьбу. Состояние Сары тем временем ухудшается. У Джина и Леа случается минутка, наполненная нежностью. Симона же приближается к поставленной цели.
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