Во 2 сезоне 5 серии сериала «Дождь» для Расмуса приходит момент самому определять свою судьбу. Состояние Сары тем временем ухудшается. У Джина и Леа случается минутка, наполненная нежностью. Симона же приближается к поставленной цели.