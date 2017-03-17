В 4 сезоне 1 серии сериала «Древние» Марселю удается возглавить королевство, он приветствует новых вампиров, прибывших в его обитель. По ходу развития событий становится понятно, что неожиданные гости могут стать угрозой правления Первородного.
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