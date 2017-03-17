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Киноафиша Сериалы Древние Сезоны Сезон 4 Серия 1

Древние 2013 - 2018 1 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Древние»
Собирайте убийц
Сезон 4 / Серия 1 17 марта 2017
Никакой пощады
Сезон 4 / Серия 2 24 марта 2017
Призрак руин
Сезон 4 / Серия 3 31 марта 2017
Хранители дома
Сезон 4 / Серия 4 7 апреля 2017
Я слышу твой стук
Сезон 4 / Серия 5 14 апреля 2017
Кобры в мешке
Сезон 4 / Серия 6 28 апреля 2017
Половодье и дьявола отродье
Сезон 4 / Серия 7 5 мая 2017
Вуду в моей крови
Сезон 4 / Серия 8 12 мая 2017
Королева Смерть
Сезон 4 / Серия 9 19 мая 2017
Призрачный
Сезон 4 / Серия 10 2 июня 2017
Этот дух никогда не сломить
Сезон 4 / Серия 11 9 июня 2017
Дитя вуду
Сезон 4 / Серия 12 16 июня 2017
Пиршество всех грешников
Сезон 4 / Серия 13 23 июня 2017
О чем cерия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Древние» Марселю удается возглавить королевство, он приветствует новых вампиров, прибывших в его обитель. По ходу развития событий становится понятно, что неожиданные гости могут стать угрозой правления Первородного.

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