В 4 сезоне 13 серии сериала «Древние» вампирский клан Майклсонов оказывается в довольно тяжелой ситуации: Пустого просто невозможно убить, он слишком силен для них. Винсент решается на отчаянный план, который может сказаться на безопасности Хоуп.
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