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Киноафиша Сериалы Мушкетеры Сезоны Сезон 1 Серия 4

Мушкетеры 2014 - 2016 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Мушкетеры»
Друзья и враги
Сезон 1 / Серия 1 19 января 2014
Ловкость рук
Сезон 1 / Серия 2 26 января 2014
Товар
Сезон 1 / Серия 3 2 февраля 2014
Добрый солдат
Сезон 1 / Серия 4 9 февраля 2014
Возвращение домой
Сезон 1 / Серия 5 23 февраля 2014
Изгнанники
Сезон 1 / Серия 6 2 марта 2014
Бунтарка
Сезон 1 / Серия 7 9 марта 2014
Турнир
Сезон 1 / Серия 8 16 марта 2014
Рыцарь и королева
Сезон 1 / Серия 9 23 марта 2014
Мушкетёров непросто убить
Сезон 1 / Серия 10 30 марта 2014
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Мушкетеры» в столицу Франции приезжает герцог Савойский со своей женой. В тот же день Атос встречает бывшего сослуживца, а ныне дезертира Марсака. Беглец сообщает о связи знатного гостя с кровавой резней.

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