В 1 сезоне 8 серии сериала «Мушкетеры» арестован Лабарж, заподозренный в убийстве четверых королевских солдат. Д’Артаньяну и его друзьям поручено доставить преступника в Париж. Между тем король готовит турнир с участием гвардейцев и мушкетеров.
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