В 1 сезоне 10 серии сериала «Мушкетеры» дружба сослуживцев подвергается серьезной проверке. Атос выходит из-под контроля и берет Миледи в заложницы. Д'Артаньяна и мушкетеров ждет финальное испытание, от исхода которого зависит жизнь Констанции.
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