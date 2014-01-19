В 1 сезоне 1 серии сериала «Мушкетеры» Де Тревиль поручает трем лучшим бойцам отыскать письма от Людовика XIII. Прибыв в Париж, королевские подданные сталкиваются с гасконцем д’Артаньяном, который за сутки умудряется спровоцировать три дуэли.
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