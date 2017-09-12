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Киноафиша Сериалы Проект Минди Сезоны Сезон 6 Серия 3

Проект Минди 2012 - 2017 3 серия 6 сезон

7.3 Оцените
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Все серии 6 сезона «Проект Минди»
И это все, что есть?
Сезон 6 / Серия 1 12 сентября 2017
Романтическая развязка
Сезон 6 / Серия 2 19 сентября 2017
Пусть развод будет с тобой
Сезон 6 / Серия 3 26 сентября 2017
Девушка Лео
Сезон 6 / Серия 4 3 октября 2017
Костюмированная вечеринка Джереми и Анны Мерил Стрип
Сезон 6 / Серия 5 10 октября 2017
Рассказы акушерки
Сезон 6 / Серия 6 17 октября 2017
Девушка сошла с ума
Сезон 6 / Серия 7 24 октября 2017
Врачи Без Границ
Сезон 6 / Серия 8 31 октября 2017
Дэнни в реальной жизни
Сезон 6 / Серия 9 7 ноября 2017
Это должен был быть ты
Сезон 6 / Серия 10 14 ноября 2017
О чем серия

В 6 сезоне 3 серии сериала «Проект Минди» Питер возвращается в Нью-Йорк, как раз когда Минди нужна поддержка. У нее начинается бракоразводный процесс, а Бен решил отсудить половину всего ее имущества. В то же время Риши знакомит семью с невестой.

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