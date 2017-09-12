Костюмированная вечеринка Джереми и Анны Мерил Стрип
Сезон 6 / Серия 510 октября 2017
Рассказы акушерки
Сезон 6 / Серия 617 октября 2017
Девушка сошла с ума
Сезон 6 / Серия 724 октября 2017
Врачи Без Границ
Сезон 6 / Серия 831 октября 2017
Дэнни в реальной жизни
Сезон 6 / Серия 97 ноября 2017
Это должен был быть ты
Сезон 6 / Серия 1014 ноября 2017
О чем серия
В 6 сезоне 10 серии сериала «Проект Минди» Минди безуспешно разыскивает инвестора, чтобы не потерять свою клинику. Джереми радуется смерти отца и свободе, которую он внезапно обрел. Постепенно приближается время праздника – свадьбы Тамры и Моргана.
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