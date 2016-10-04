В 5 сезоне 9 серии сериала «Проект Минди» Питер и Минди без приглашения отправляются на бат-мицву дочери Бена, где знакомятся с его шикарной бывшей женой. В то же время Джоди и Морган обнаруживают, что новая девушка Джоди просто точная копия Минди.
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