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Киноафиша Сериалы Проект Минди Сезоны Сезон 5 Серия 9

Проект Минди 2012 - 2017 9 серия 5 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Проект Минди»
Решение 2016 года
Сезон 5 / Серия 1 4 октября 2016
Забастовка медсестер
Сезон 5 / Серия 2 11 октября 2016
Маргарет Тэтчер
Сезон 5 / Серия 3 18 октября 2016
Минди Лахири — женоненавистница
Сезон 5 / Серия 4 25 октября 2016
Чудесный завтрак Лиланда
Сезон 5 / Серия 5 1 ноября 2016
Согласие
Сезон 5 / Серия 6 8 ноября 2016
Месть медсестры
Сезон 5 / Серия 7 15 ноября 2016
Горячая машина времени беспорядка
Сезон 5 / Серия 8 14 февраля 2017
Бат-мицва
Сезон 5 / Серия 9 21 февраля 2017
Возьми мою бывшую жену, пожалуйста
Сезон 5 / Серия 10 28 февраля 2017
Чур
Сезон 5 / Серия 11 7 марта 2017
Минди Лахири — белый человек
Сезон 5 / Серия 12 14 марта 2017
Лучшая подруга Минди
Сезон 5 / Серия 13 21 марта 2017
Достойное предложение
Сезон 5 / Серия 14 28 марта 2017
О чем серия

В 5 сезоне 9 серии сериала «Проект Минди» Питер и Минди без приглашения отправляются на бат-мицву дочери Бена, где знакомятся с его шикарной бывшей женой. В то же время Джоди и Морган обнаруживают, что новая девушка Джоди просто точная копия Минди.

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