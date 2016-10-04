В 5 сезоне 14 серии сериала «Проект Минди» Лахири узнает, что Бен купил кольцо и собирался сделать ей предложение, но она сама все испортила. Тем временем Колетт и Карен планируют свадьбу, а Моргана просят найти себе другую квартиру.
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