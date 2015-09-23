В 7 сезоне 4 серии сериала «Бывает и хуже» Аксель всячески калечит себя, чтобы доказать Майку неуязвимость и получить право водить мотоцикл. А сам Майк внезапно проникается идеей Расти об оригинальных подгузниках и впервые готов вложиться в бизнес.
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