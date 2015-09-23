В 7 сезоне 19 серии сериала «Бывает и хуже» Сью влюбляется в преподавателя и старается проводить с ним как можно больше времени, при этом всегда отлично выглядя в его присутствии. А Блок тем временем решает познакомить свою семью с родителями Синди.
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