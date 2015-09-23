В 7 сезоне 20 серии сериала «Бывает и хуже» Аксель признается отцу, что хочет уйти из футбольной команды, что Майк воспринимает крайне негативно. Сью начинает романтические отношения с Джереми, и Фрэнки с трудом переживает взросление дочери.
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