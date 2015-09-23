В 7 сезоне 13 серии сериала «Бывает и хуже», осознав, что вся семья пропустила важный юбилей жены, Майк с детьми организовывают вечеринку-сюрприз в честь пятидесятилетия Фрэнки. А из Блока тем временем пытаются сделать настоящего спортсмена.
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