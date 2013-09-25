В 5 сезоне 3 серии сериала «Бывает и хуже» Майк и Фрэнки узнают, что Блок ни разу не был на занятиях, хотя они отвозят его в школу каждое утро. Сью начинает поиски работы, чтобы заработать себе на автомобиль. А Аксель все время возвращается домой.