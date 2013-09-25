В 5 сезоне 13 серии сериала «Бывает и хуже» новый преподобный в церкви решает лично пообщаться с семьей Хек, чтобы вдохновить их. Блок решает высказаться о своих чувствах, а остальные просто надеются успеть в любимый ресторан на ужин по акции.
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