В 5 сезоне 13 серии сериала «Бывает и хуже» новый преподобный в церкви решает лично пообщаться с семьей Хек, чтобы вдохновить их. Блок решает высказаться о своих чувствах, а остальные просто надеются успеть в любимый ресторан на ужин по акции.