В 5 сезоне 12 серии сериала «Бывает и хуже» школьные автобусы сокращают и теперь родителям приходится объединяться, чтобы возить детей друг друга по очереди. Аксель погружается не в свой предмет, чтобы привлечь внимание красивой девушки.
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