В 5 сезоне 2 серии сериала «Бывает и хуже» Блок переходит в шестой класс, а Сью откровенно радуется отсутствию Акселя в школе и дома. Фрэнки же узнает, что старший сын не отвечает только ей, в то время как он вовсю переписывается с отцом.
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