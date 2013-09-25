В 5 сезоне 2 серии сериала «Бывает и хуже» Блок переходит в шестой класс, а Сью откровенно радуется отсутствию Акселя в школе и дома. Фрэнки же узнает, что старший сын не отвечает только ей, в то время как он вовсю переписывается с отцом.